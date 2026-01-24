Festival des Orgues Cavaillé-Coll

Rouen et ses environs comptent une quinzaine d’orgues de ce grand facteur du 19e siècle, de ses plus anciennes réalisations comme l’orgue de la Basilique de Bonsecours et Saint-Jean-Baptiste d’Elbeuf (1857) jusqu’au grand orgue de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen (1890). Chacun représentant une étape dans l’évolution de son art, de la technique à l’esthétique.

Le Festival des Orgues Cavaillé-Coll vous propose de découvrir ce patrimoine exceptionnel. Une série de concerts, un parcours de visites musicales et une exposition vous permettront d’entendre les plus beaux instruments de la métropole rouennaise.

Les places seront disponibles à la vente sur place, 30 min avant le début de chaque événement sauf pour le concert en partenariat avec Les Musicales de Normandie, billetterie sur le site des Musicales de Normandie musicales-normandie.com .

