Festival des pains du monde Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Une journée dédiée au pains avec des ateliers, démonstrations et dégustations. Les pains de tous les continents seront représentés par des passionnés !

De 14h à 18h en continu, entrée libre et gratuite.

Le dimanche 7 juin le CPA Jean-Michel Martial laisse carte blanche à l’association Graine et noyau pour l’organisation de la deuxième édition du festival des pains du monde.

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Renseignements auprès de Graine et Noyau au 06.19.49.27.69

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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