Jam session jazz manouche & swing / par Alba Obert JASS CLUB PARIS Paris
Jam session jazz manouche & swing / par Alba Obert JASS CLUB PARIS Paris dimanche 7 juin 2026.
Jam session jazz manouche & swing !
Rejoignez-nous pour célébrer un swing à l’ancienne avec des standards de Django Reinhardt, Cole Porter, Duke Ellington, Fats Waller…
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 06 juin 2026
de 22h30 à 01h30
payant Tarif : 5 EUR
Musicien·nes : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T01:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T22:30:00+02:00_2026-06-06T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS 6 mai 2026
- Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris 6 mai 2026
- Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris 6 mai 2026
- Les tribulations d’un moineau Maison Paris Nature Paris 6 mai 2026
- Visite guidée dans le quartier du Parc de Montsouris Station Cité Universitaire Paris 6 mai 2026