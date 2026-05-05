Visite botanique du jardin tinctorial et démo teinture végétale, Atelier-jardin Whole, Paris
Visite botanique du jardin tinctorial et démo teinture végétale, Atelier-jardin Whole, Paris samedi 6 juin 2026.
Visite botanique du jardin tinctorial et démo teinture végétale Samedi 6 juin, 10h30, 14h00 Atelier-jardin Whole Paris
15 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Venez visiter notre jardin de plantes tinctoriales au coeur du 13ème arrondissement de Paris, et découvrez nos carnets d’échantillons de teintures végétales, nous proposerons également une démonstration de teinture indigo.
La visite est réalisée par Lucie ou Aurélia
Atelier-jardin Whole 2 rue du Professeur-Louis Renault 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 06 63 10 12 74 http://www.whole.fr Jardin Parisculteurs spécialisé en plantes tinctoriales (colorants naturels pour la teinture textile ou les pigments) qui abrite l’atelier de teinture WHOLE, studio textile spécialisé en teinture naturelle. Près du M°14 Maison Blanche ou M°7 Porte d’Italie, également tram T3A Poterne des Peupliers.
Venez visiter notre jardin de plantes tinctoriales au coeur du 13ème arrondissement de Paris, et découvrez nos carnets d’échantillons de teintures végétales, nous proposerons également une de indigo.…
©Aurélia Wolff
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