Initiez-vous à la viticulture au Domaine de Paris Gravelle, rond-point de Mortemart, route de la pyramide, 75012 Paris, Paris

Initiez-vous à la viticulture au Domaine de Paris Gravelle Samedi 6 juin, 09h00 rond-point de Mortemart, route de la pyramide, 75012 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

3h d’initiation et de convivialité autour du casse-croûte vigneron

Des connaissances en viticulture

Une expérience immersive au coeur du Domaine Viticole de Paris Gravelle

Au fil de la saison, vous découvrez les tâches du vigneron au Domaine de Paris Gravelle.

Selon le stade de développement de la vigne, vous vous initierez à la taille de la vigne en mars, aux travaux en vert en mai et juin ou aux vendanges en septembre.

En fonction du choix de la date de votre atelier, vous allez vivre la vie du vigneron en vous initiant aux techniques de la taille des vignes, à l’ébourgeonnage, l’épamprage, l’effeuillage ou à la sélection des plus belles grappes pour les vendanges.

Dès votre arrivée, laissez-vous emporter par l’histoire du lieu et du projet qui ont façonné le domaine viticole. L’experte prendra le temps de vous introduire aux particularités du terroir : des sols, des cépages et du climat. Vous découvrirez la vitiforesterie et la méthode de culture sur échalas caractéristiques du vignoble. Ensuite, vous partirez à la rencontre de la faune et de la flore qui habitent le vignoble.

Une fois que vous aurez maîtrisé la théorie, ce sera à vous de jouer ! En hiver, vous serez initié aux différentes techniques de taille en pratiquant la taille sur quelques pieds de vigne. Au printemps et en été, plongez dans la période des travaux en vert. Vous apprendrez les différentes techniques d’entretien de la vigne. Exercez-vous sur des pieds de vigne pour perfectionner vos compétences nouvellement acquises.

Pour couronner cette expérience, vous repartirez avec une bouteille de la première production du domaine depuis la plantation des vignes en 2022, notre jus de raisin vitalité Grav’Up, qui vous permettra de vous faire vos shots d’énergie le matin.

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Explorez les secrets du Domaine viticole de Paris Gravelle et vivez la vie d’un vigneron viticulture

Virginie Dulucq