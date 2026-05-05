Visite sensorielle des jardins, Musée Bourdelle, Paris

Visite sensorielle des jardins 6 et 7 juin Musée Bourdelle Paris

A partir de 15 ans. Visite adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Durée : 1h30. Sur réservation à partir du 25/05, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite sensorielle des jardins

Samedi 6 à 10h30 et dimanche 7 juin à 10h30, 14h et 16h

À quoi ressemblaient les jardins du musée quand Bourdelle y vivait ? Quelles essences végétales chatouillent vos narines ? Quelles sculptures ponctuent les extérieurs ?

Explorez les jardins à l’aide de vos sens et voyagez dans le temps, de la fin du 19ème siècle à aujourd’hui.

Public : adultes – adolescents à partir de 15 ans. Adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes

Durée : 1h30

Gratuit, sur réservation à partir du 25/05, places limitées.

Réservation par mail à : bourdelle.reservations@paris.fr

Autres ateliers créatifs

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin, consacrés cette année au sens de la vue, le musée Bourdelle invite le public à porter un regard renouvelé sur ses jardins.

En conviant la chorégraphe Eva Klimackova et le danseur Leandro Villavicencio à danser dans les jardins, la pièce « PURE » souligne le dialogue vivant entre les corps en mouvement et la végétation environnante.

Des visites des jardins sensorielles inclusives, accessibles aux publics voyants et non-voyants, proposent une expérience du jardin au-delà du seul regard. Ces visites font écho à la collaboration exceptionnelle de l’association Valentin Haüy, partenaire de cette édition.

Enfin, des ateliers de dessin au fusain invitent les familles à saisir des points de vue inattendus sur les essences végétales tandis que des initiations au cyanotype, ancien procédé photographique, révèlent autrement la poésie et la beauté des jardins.

Atelier cyanotype

Petits et grands découvrent les jardins du musée puis s’initient en atelier au procédé photographique ancien du cyanotype. Inspirés par les jardins, chacun réalise son tableau végétal.

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin à 14h et 15h30

Public : En famille – enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Dessin au fusain dans les jardins

Chacun découvre l’art du fusain et dessine ses meilleurs points de vue des jardins.

Dimanche 7 juin à 10h et 11h30

Public : en famille, enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] [{« link »: « mailto:bourdelle.reservations@paris.fr »}] Reliées par trois jardins peuplés de sculptures en bronze, les bâtisses du musée se juxtaposent, s’adossent et se métamorphosent au fil du temps. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Visite sensorielle des jardins

© Vincent Isoré – musée Bourdelle / Paris Musées