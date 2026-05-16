Songs of grief [Love me tender] — Vanasay Khamphommala Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers
Songs of grief [Love me tender] — Vanasay Khamphommala Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers dimanche 7 juin 2026.
Vanasay Khamphommala (ວັນນະໄຊ ຄຳພົມມາລາ) est dramaturge, performeuse, autrice, traductrice et pédagogue. Elle se forme d’abord au chant et à la musique, puis en études anglophones et théâtrales (École normale supérieure, Harvard, Oxford, Paris-Sorbonne) et comme comédienne dans la Classe libre du Cours Florent. Depuis 2018, elle crée avec sa compagnie Lapsus chevelü des performances et des spectacles, parmi lesquels L’Invocation à la Muse, Écho, Je viens chanter chez toi toute nue en échange d’un repas ou ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère). Son travail interroge les mythologies européennes dans une perspective postcoloniale et postgenre.
Mentions de production
Conception et interprétation : Vanasay Khamphommala
Production : Lapsus chevelü
Coproduction : Festival Nordwind (Berlin)
Durée : 25 minutes
Programme complet de la soirée aux Labos
19H30-20H40 : Je ne sais pas t’écrire, mon amour — Sandra Calderan
21H00-21H40 : Disparue — Marcela Santander Corvalán
21H00-21H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
22H00–00H00 : Projections en continu dans le jardin
22H00-22H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
23H00-23H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
Un événement dans le cadre de la Nuit Blanche 2026
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris
En partenariat avec le réseau TRAM
Comment se préparer au deuil des personnes que nous aimons ? Vanasay Khamphommala répète la chanson « Love me Tender » d’Elvis Prestley, que son père, né au Laos, lui a demandé d’interpréter pour ses obsèques — encore à venir.
Le samedi 06 juin 2026
de 23h00 à 23h25
Le samedi 06 juin 2026
de 22h00 à 22h25
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 21h25
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:25:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T21:25:00+02:00;2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:25:00+02:00;2026-06-06T23:00:00+02:00_2026-06-06T23:25:00+02:00
Les Laboratoires d’Aubervilliers 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers
Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (339m)
Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (158m)
Vélib -> Jean Jaurès – Presles (215.39m)
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