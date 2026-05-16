Songs of grief [Love me tender] — Vanasay Khamphommala Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers

Vanasay Khamphommala (ວັນນະໄຊ ຄຳພົມມາລາ) est dramaturge, performeuse, autrice, traductrice et pédagogue. Elle se forme d’abord au chant et à la musique, puis en études anglophones et théâtrales (École normale supérieure, Harvard, Oxford, Paris-Sorbonne) et comme comédienne dans la Classe libre du Cours Florent. Depuis 2018, elle crée avec sa compagnie Lapsus chevelü des performances et des spectacles, parmi lesquels L’Invocation à la Muse, Écho, Je viens chanter chez toi toute nue en échange d’un repas ou ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère). Son travail interroge les mythologies européennes dans une perspective postcoloniale et postgenre.

Mentions de production

Conception et interprétation : Vanasay Khamphommala

Production : Lapsus chevelü

Coproduction : Festival Nordwind (Berlin)

Durée : 25 minutes

Programme complet de la soirée aux Labos

19H30-20H40 : Je ne sais pas t’écrire, mon amour — Sandra Calderan

21H00-21H40 : Disparue — Marcela Santander Corvalán

21H00-21H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

22H00–00H00 : Projections en continu dans le jardin

22H00-22H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

23H00-23H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

Un événement dans le cadre de la Nuit Blanche 2026

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris

En partenariat avec le réseau TRAM

Comment se préparer au deuil des personnes que nous aimons ? Vanasay Khamphommala répète la chanson « Love me Tender » d’Elvis Prestley, que son père, né au Laos, lui a demandé d’interpréter pour ses obsèques — encore à venir.

Le samedi 06 juin 2026

de 23h00 à 23h25

Le samedi 06 juin 2026

de 22h00 à 22h25

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 21h25

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:25:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T21:25:00+02:00;2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:25:00+02:00;2026-06-06T23:00:00+02:00_2026-06-06T23:25:00+02:00

Les Laboratoires d’Aubervilliers 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (339m)

Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (158m)

Vélib -> Jean Jaurès – Presles (215.39m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.leslaboratoires.org/projet/nuit-blanche-2026/nuit-blanche-2026 +33783807708 l.beraha@leslaboratoires.org https://www.facebook.com/leslaboratoires https://www.facebook.com/leslaboratoires



Afficher la carte du lieu Les Laboratoires d’Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire

