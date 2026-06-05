Nuit Blanche 2026 Through a Glass, Darkly au centre d’art Ygrec-ENSAPC Centre d’art Ygrec-ENSAPC Aubervilliers

À l’occasion de la Nuit Blanche, le centre d’art Ygrec accueille, le 6 juin 2026, une exposition collective autour du projet de recherche artistique Through a Glass, Darkly, mené conjointement par l’ENSAPC et l’Akademie der Bildenden Künste München.

Pensé comme un laboratoire de création et de réflexion, cette initiative explore le verre comme un matériau sensible, parfois transparent, brillant, parfois opaque ou mat, situé entre mémoire et illusion, visible et invisible. Médium à la fois fragile et tranchant, le verre devient ici un terrain d’expérimentation où se croisent sculpture, installation, image et lumière.

Depuis novembre 2025, une vingtaine d’étudiant·es allemand·es et français·es ont partagé des ateliers, collaboré sur des recherches et des pratiques artistiques entre Munich et Paris, donnant lieu à une rencontre de démarches fondées sur les savoir-faire verriers, mais aussi sur le partage d’expériences et de références contemporaines.

Au cœur du projet se trouve la découverte des techniques verrières d’exception en Bavière : soufflage artisanal, peinture sur verre, mosaïque, ouvrant sur des possibilités de pratiques de sculpture, de peinture et d’installation. Les participant·es ont développé une approche du verre à la fois plastique — à travers différents ateliers — et conceptuelle, grâce notamment à un séminaire consacré au verre, enrichi par des visites de lieux emblématiques de l’art, de l’architecture et du patrimoine verrier.

L’exposition présentée au centre d’art Ygrec réunit ainsi une sélection d’œuvres élaborées au fil de cette année de recherche collective. Chaque proposition témoigne d’un dialogue entre pratiques artisanales, expérimentations plastiques contemporaines et réflexion sur la transparence, la densité et la capacité du verre à transformer la lumière en un véritable langage artistique.

Cette soirée donnera également lieu à des performances, sculptures et peintures visibles de 18 h à 23 h. Through a Glass, Darkly invite le public à découvrir les œuvres de deux écoles d’art européennes réunies autour d’une même question : comment troubler le regard.

NUIT BLANCHE 2026, exposition au Centre d’art Ygrec-ENSAPC

le 6 juin 2026 de 18h à 23h. ENSAPC / Akademie der Bildenden Künste München.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Centre d’art Ygrec-ENSAPC 29-31 Rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (245m)

Bus -> 150152 : Magenta (Pantin) (Aubervilliers) (238m)

Vélib -> République – Henri Barbusse (310.68m)

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