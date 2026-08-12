Festival des peintres dans la rue Santenay Santenay

Informations pratiques

Santenay

Festival des peintres dans la rue

Santenay Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’Agence de Tourisme de Santenay organise la 7ème édition de son Festival des peintres dans la rue qui aura lieu dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 18h dans le village de Santenay.

Il s’agit, en une journée, de réaliser un ou plusieurs tableaux sur un thème libre.

L’exposition et la vente des œuvres se feront sur des grilles place du jet d’eau.

Cette année encore, les participants pourront apporter et exposer leurs autres œuvres.

Toute personne pratiquant la peinture quelle que soit la technique utilisée (peinture à l’huile, peinture acrylique, aquarelle, fusain, pastels, dessins à la plume, etc…) peut participer à cette manifestation.

L’occasion pour les artistes de faire connaître leur talent auprès du public, qui pourra les observer en plein travail.

Dans le cadre de cette manifestation, un marché d’artisanat sera installé Place du Jet d’Eau

Au programme

-Animation musicale avec le groupe Roger Roger

-Atelier enfants

-Balades à dos d’âne

-Vente des œuvres

-Petite restauration sur place.

Tous les ingrédients seront réunis pour passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis ! .

Santenay Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr

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English : Festival des peintres dans la rue

L’événement Festival des peintres dans la rue Santenay a été mis à jour le 2026-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)