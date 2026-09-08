Festival des sciences et des arts Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Festival des sciences et des arts

Du mardi 15 au mercredi 16 septembre 2026. Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-15

Le Festival interdisciplinaire des Sciences et des Arts 2026 propose d’explorer les liens qui unissent humains et animaux, des évolutions biologiques successives aux imaginaires culturels et aux enjeux politiques contemporains.

Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, de crises sanitaires et de remise en cause

d’une vision du monde qui met l’être humain au centre de tout, il s’agit de (re)penser des

relations humain–animal fondées sur une cohabitation attentive.



Le festival souhaite croiser les approches, les disciplines et les pratiques afin de comprendre

comment se négocient les frontières humain/animal, comment se (re)dessinent les alliances, les

conflits et les vulnérabilités partagées, et comment se transforment les représentations et les

normes qui encadrent nos relations au vivant.



Au théâtre Antoine Vitez Écrit et interprété par Lucas Gentil, acteur formé au Conservatoire de

Montpellier puis à l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, Garder s’inscrit dans

un parcours entre théâtre, écriture contemporaine et expérience du plateau.

Il a travaillé avec plusieurs compagnies et centres dramatiques nationaux, notamment à

Montreuil, Reims, Avignon et au Mans, et a également joué pour la télévision.



Au 6Mic

Eve La Marka Aujourd’hui rappeuse, elle s’est frayé son propre chemin jusqu’à la scène

française. Son style ? Un mélange audacieux et hybride, fusionnant les rythmiques dancehall

avec les codes de la pop urbaine.

Maicee Maïcee bâtit son propre monde sans demander la permission. Basée entre Londres et

Paris, elle surgit comme une figure décomplexée de la nouvelle scène Alt-Pop et Électronique.



1ère partie DEARR (groupe étudiant)

DEARR est un projet musical Indie Pop/Rock créé en 2024, par des étudiants de SATIS. Dotée

d’une énergie sans limite, la jeune formation n’hésite pas à franchir les barrières des genres

pour nous faire vivre un moment live unique raconter des histoires, inspirées du réel ou de

l’imaginaire alliant douceur et énergie, pour toucher en profondeur.



Pour Garder, au Théâtre Antoine Vitez

Texte et interprétation Lucas Gentil

Avec Lucas Gentil et son chien Sirocco

Mise en scène Tom Politano

Regard extérieur Angie Pict

Production Compagnie L’Argile





Une programmation d’Aix Marseille Université .

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 2026 Interdisciplinary Festival of Science and the Arts invites participants to explore the connections between humans and animals, from successive biological evolutions to cultural imaginations and contemporary political issues.

L’événement Festival des sciences et des arts Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence