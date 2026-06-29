Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music Place Léon Martel Gassin

Informations pratiques

Gassin

Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Préparez-vous à une soirée pleine de rythme avec POPCORN, un groupe de reprise Funk/Rock composé de talentueux étudiants de la Music Academy International de Nancy.

Portés par une énergie débordante et une passion communicative.

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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01

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English : Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music

Get ready for a night full of rhythm with POPCORN, a funk/rock cover band made up of talented students from the Music Academy International in Nancy.

Driven by boundless energy and infectious passion.

L’événement Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music Gassin a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Gassin