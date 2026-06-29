Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music Place Léon Martel Gassin
samedi 8 août 2026 · Place Léon Martel · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Préparez-vous à une soirée pleine de rythme avec POPCORN, un groupe de reprise Funk/Rock composé de talentueux étudiants de la Music Academy International de Nancy.
Portés par une énergie débordante et une passion communicative.
.
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music
Get ready for a night full of rhythm with POPCORN, a funk/rock cover band made up of talented students from the Music Academy International in Nancy.
Driven by boundless energy and infectious passion.
L’événement Festival d’été 2026 Concert du groupe Popcorn music Gassin a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Concert Cow Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026
- Tournoi de polo Ambassadors cup Polo Club Haras de Gassin Gassin 16 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin 19 juillet 2026
- Expositon 2026 Ronceret et Tortel Espace d’exposition Henri Manguin Gassin 23 juillet 2026