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AGENDA · Gassin

Festival d’été Concert Céline Dion tribute Place Léon Martel Gassin

vendredi 14 août 2026 · Place Léon Martel · Gassin

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Place Léon Martel
Adresse
La plus belle vue du Golfe depuis la table d'orientation de l'office de tourisme
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Tarif

Gassin

Festival d’été Concert Céline Dion tribute

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Plongez dans l’univers exceptionnel de Céline Dion à travers un tribute vibrant d’émotion et de puissance.
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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 

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English : Festival d’été Concert Céline Dion tribute

Dive into the exceptional world of Céline Dion through a tribute filled with emotion and power.

L’événement Festival d’été Concert Céline Dion tribute Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin

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