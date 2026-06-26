Festival d’été Concert Céline Dion tribute Place Léon Martel Gassin
vendredi 14 août 2026 · Place Léon Martel · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Festival d’été Concert Céline Dion tribute
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Plongez dans l’univers exceptionnel de Céline Dion à travers un tribute vibrant d’émotion et de puissance.
.
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival d’été Concert Céline Dion tribute
Dive into the exceptional world of Céline Dion through a tribute filled with emotion and power.
L’événement Festival d’été Concert Céline Dion tribute Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Tournois de polo saison 2026 Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin 2 juillet 2026
- Tournoi de polo Open de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin 2 juillet 2026
- Les balades gourmandes visite guidée et dégustation gratuite Office de tourisme de Gassin Gassin 6 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Concert Cow Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026