Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE L’AVARE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Le Festival d’été de l’Illustre Théâtre présente L’Avare de Molière. Harpagon, obsédé par sa fortune, fait passer l’argent avant tout. Une comédie où Molière transforme l’un de ses personnages les plus odieux en une figure hilarante et intemporelle.

Harpagon n’aime que son argent. Il soupçonne tout le monde de vouloir le voler et est même prêt à marier de force ses deux enfants pourvu qu’il s’y enrichisse.

L’avarice du vieil Harpagon face à l’insouciance de la jeunesse…

Le génie de Molière c’est de nous faire rire avec un personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare.

Nous avons vu l’Avare Une représentation exceptionnelle, vraiment très bien jouée. Les enfants (7 et 10 ans) ont eux aussi adoré ! Nous reviendrons sans hésiter et rapidement je l’espère. .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE L’AVARE

The Illustre Théâtre Summer Festival presents Molière’s *The Miser*. Harpagon, obsessed with his fortune, puts money above all else. A comedy in which Molière transforms one of his most detestable characters into a hilarious and timeless figure.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE L’AVARE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34