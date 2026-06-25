LANCEMENT CAPE OU PAS CAPE Pézenas

Pézenas

LANCEMENT CAPE OU PAS CAPE

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Rencontre avec l’autrice jeunesse Jo Witek à la médiathèque Edmond Charlot dans le cadre de Partir en Livre. Présentation du défi lecture d’été Cape ou pas Cape ? , lectures, échanges et animations autour des héros.

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque Edmond Charlot à Pézenas a le plaisir d’accueillir Jo Witek, marraine de

Cape ou pas Cape ? 2026 le grand défi lecture d’été

Jo Witek, autrice primée, lira son nouveau roman jeunesse Le tube de l’été et présentera le grand défi lecture de l’été Cape ou pas Cape ? autour du thème les petits et grands héros.

Avec Cape ou pas Cape ? , chaque enfant est invité à lire pendant les vacances jusqu’à douze livres, parmi une sélection d’albums, de romans, de bandes dessinées et de documentaires soigneusement choisis par les bibliothécaires. Plus l’enfant lit, plus il est récompensé !

Dix-huit ateliers créatifs autour du thème auront lieu cet été pour encourager les participants.

À la fin du défi, tous les petits lecteurs seront conviés à une grande fête en présence de Jo Witek et de Carole Chaix, auteure-illustratrice, qui réalisera leur portrait. Cette journée festive les récompensera une distribution de cadeaux offerts par des éditeurs jeunesse, un tirage au sort de chèques-lire, un spectacle de magie et un goûter, en présence des élus et de la presse.

Participer au défi, c’est l’occasion de conserver le plaisir de lire même pendant les vacances, de découvrir de nouvelles histoires et de rester en lien avec les bibliothèques tout l’été. L’événement s’adresse à tous les enfants lisant en autonomie, avec une attention particulière pour les élèves de CM2. La sélection propose plusieurs niveaux afin que chacun puisse trouver des ouvrages adaptés à son âge et à son rythme. .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net

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English :

Meet children’s author Jo Witek at the Edmond Charlot Media Center as part of the Partir en Livre event. Presentation of the reading challenge titled “Cape ou pas Cape?”, readings, discussions, and activities centered on the characters.

L’événement LANCEMENT CAPE OU PAS CAPE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34