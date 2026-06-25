FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE Pézenas lundi 13 juillet 2026.

Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-07-13

Le Festival d’été de l’Illustre Théâtre de Pézenas présente Le Malade imaginaire de Molière.

Une comédie incontournable mêlant quiproquos, ruses et satire sociale, portée par une troupe qui séduit le public depuis plus de 10 ans.

Argan, totalement hypocondriaque projette de marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, neveu de son médecin personnel, dès qu’il sera lui aussi fait médecin.

Mais Angélique aime Cléante.

Toinette, la servante, s’oppose à ce mariage et décide tout à la fois d’aider Angélique et de confondre Béline, la seconde épouse d’Argan qui ne l’aime que pour son héritage.

Feintes, pitreries et lavements mais aussi critique sociale se succèdent dans ce chef-d’oeuvre du répertoire comique où l’on retrouve les thèmes favoris de Molière.

Un succès à l’affiche depuis 10 ans !

Nous sommes allés voir le Malade Imaginaire, le spectacle était géant. Les acteurs, incroyable, je n’ai pas vu le temps passé. .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE

The Summer Festival of the Illustre Théâtre de Pézenas presents Molière’s *The Imaginary Invalid*.

A must-see comedy blending misunderstandings, trickery, and social satire, performed by a troupe that has been captivating audiences for over 10 years.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE MALADE IMAGINAIRE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34