FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE Pézenas jeudi 9 juillet 2026.

Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Le Festival d’été de l’Illustre Théâtre présente Capitaine Fracasse, d’après le roman de Théophile Gautier.

Duels, aventures, humour et romance se mêlent dans cette grande épopée de cape et d’épée, portée par une mise en scène pleine d’énergie.

Capitaine Fracasse au théâtre Un Tourbillon d’Aventures !

Plongez dans l’univers flamboyant du Capitaine Fracasse, une adaptation théâtrale palpitante du célèbre roman de Théophile Gautier !

Le baron de Sigognac, noble désargenté, troque sa mélancolie contre une vie de comédien itinérant et devient Capitaine Fracasse, justicier masqué au cœur vaillant.

Duels spectaculaires, amour chevaleresque et situations cocasses, cette épopée de cape et d’épée mêle humour, poésie et action dans une mise en scène virevoltante. .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE

The Illustre Théâtre Summer Festival presents *Capitaine Fracasse*, based on the novel by Théophile Gautier.

Duels, adventures, humor, and romance intertwine in this grand swashbuckling epic, brought to life by an energetic production.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34