FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES FOURBERIES DE SCAPIN Pézenas mercredi 8 juillet 2026.

Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES FOURBERIES DE SCAPIN

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

À l’occasion du Festival d’été de l’Illustre Théâtre de Pézenas, découvrez Les Fourberies de Scapin.

Entre amours contrariées, stratagèmes audacieux et rebondissements en cascade, Molière livre une comédie aussi drôle qu’intemporelle.

En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé amoureux d’une prétendue égyptienne Zerbinette.

Mais les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage, avec des projets de mariage pour leurs enfants ! Pour résoudre leurs problèmes. Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger…

Et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge, de l’apparence et du quiproquo. Une machine infernale que Scapin lui-même ne maîtrise plus.

C’est le génial Molière qui tire les ficelles et en profite pour signer les plus belles scènes de comédie du répertoire français. .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES FOURBERIES DE SCAPIN

%C0 Come discover *Les Fourberies de Scapin* during the Summer Festival at the Illustre Théâtre de Pézenas.

With thwarted romances, daring schemes, and a cascade of plot twists, Molière delivers a comedy that is as funny as it is timeless.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES FOURBERIES DE SCAPIN Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34