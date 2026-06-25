FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES PRÉCIEUSES RIDICULES Pézenas

Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES PRÉCIEUSES RIDICULES

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

Le Festival d’été de l’Illustre Théâtre de Pézenas présente Les Précieuses ridicules de Molière. Une comédie vive et satirique où déguisements, quiproquos et faux-semblants tournent en ridicule le paraître et la vanité.

Deux provinciales, Cathos et Magdelon, entêtées de galanteries et de mondanités, dédaignent les propositions de mariage de jeunes seigneurs, trop communs à leur gré. La Grange et Du Croisy, les deux jeunes prétendants rejetés, envoient leurs valets, Mascarille et Jodelet, grimés en beaux esprits, séduire les jeunes femmes. Les deux orgueilleuses se laissent prendre aux extravagances des grossiers personnages avant que la supercherie ne soit découverte et leur préciosité définitivement tournée en ridicule.

Le paraître, un sujet plus que jamais d’actualité, pour un spectacle critique et très divertissant à la fois, fidèle à Molière, dans la forme comme sur le fond.

Du vrai théâtre populaire. Cette troupe a parfaitement retrouvé l’esprit dans lequel les pièces de Molière devaient être jouées! Encore merci et bravo !

Magique …

L’oeuvre de Molière interprétée par des artistes talentueux. Ceux-ci y mettent tellement de coeur que leur enthousiasme se transmet de façon palpable au public. Bravo encore … .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES PRÉCIEUSES RIDICULES

The Summer Festival of the Illustre Théâtre de Pézenas presents Molière’s *Les Précieuses Ridicules*. A lively and satirical comedy in which disguises, misunderstandings, and pretense ridicule appearances and vanity.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES PRÉCIEUSES RIDICULES Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34