FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Pézenas
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Pézenas dimanche 12 juillet 2026.
Pézenas
FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
22 avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-12
Deux jeunes amants déjouent les projets de Monsieur de Pourceaugnac grâce aux ruses de Sbrigani et Nérine. Une comédie virevoltante où Molière déploie tout son talent de farceur avec des personnages hauts en couleur.
Deux jeunes amants, Eraste et Julie, écartent un prétendant indésirable, Monsieur de Pourceaugnac, grâce aux duperies d’un fourbe, Sbrigani et de sa complice, Nérine.
Une comédie virevoltante, pleine de personnages hauts en couleurs.
Molière, maître de la farce, signe là une de ses comédies les plus drôles et les plus enlevées. .
22 avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr
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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
Two young lovers thwart Monsieur de Pourceaugnac’s plans thanks to the tricks of Sbrigani and Nérine. A lively comedy in which Molière showcases his talent as a farcer through a cast of colorful characters.
L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34
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