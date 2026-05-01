Chalon-sur-Saône

Festival d’improvisation théâtrale

2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Deux soirées, une après-midi et 5 spectacles au programme !

– Vendredi soir nos improvisateurs et improvisatrices vous jouent un cabaret d’impro courtes et pleines de rire. En deuxième partie de soirée vous pourrez voir Impro sur le fil, une pièce improvisée et inspirée par vos propositions, toutes affichées sur un grand fil.

– Samedi après-midi nos enfants et jeunes improvisatrices seront sur le devant de la scène pour vous présenter le fruit de leurs entrainements hebdomadaires. Deux petits spectacles pleins de surprises et de belles impros !

– Samedi soir nous jouons pour la première fois à Chalon-sur-Saône notre concept du conseil municipal. Le principe ? Un faux conseil municipal va vous accueillir et s’occuper d’essayer, tant bien que mal, de résoudre les problèmes du village et vous verrez que ce n’est pas toujours facile…

Réservez vite pour l’un de nos spectacles au 0652714494 par sms (Nom + date + nombre de places à préciser)

Tarif 5€ par place (3€ pour les -10 ans) .

2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 71 44 94 lesoeufsimpro@gmail.com

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English : Festival d’improvisation théâtrale

L’événement Festival d’improvisation théâtrale Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I