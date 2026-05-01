Vente de produits artisanaux éthiques et solidaires Office du tourisme Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Vente de produits artisanaux éthiques et solidaires

Office du tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-18

Les associations APPUIS et le club solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet organisent une expo-vente de produits artisanaux en provenance du Burkina Faso, du Togo et du Niger. Ces ventes s’inscrivent dans une démarche de commerce équitable et solidaire. En effet, en achetant ces produits, vous soutiendrez une rémunération plus juste des artisans et artisanes, des savoir-faire traditionnels et culturels, une économie plus respectueuse de l’humain, ainsi que les actions éducatives et solidaires menées par nos 2 associations.

Chaque achat participe concrètement au financement de nos projets et permet de créer des liens directs entre les producteurs africains et les consommateurs français autour de valeurs de dignité, de partage et de solidarité.

Ces ventes s’inscrivent dans une démarche de commerce équitable et solidaire. En achetant ces produits artisanaux en provenance du Burkina Faso, du Niger et du Togo, vous soutenez

une rémunération plus juste des artisans et artisanes locaux,

des savoir-faire traditionnels et culturels,

une économie plus respectueuse de l’humain,

ainsi que les actions éducatives et solidaires menées par l’association APPUIS.

Chaque achat participe concrètement au financement de nos projets et permet de créer des liens directs entre les producteurs africains et les consommateurs français autour de valeurs de dignité, de partage et de solidarité.

Du 18 au 24 mai, à l’occasion de la Fête des Mères, nous aurons la chance d’être accueillis pour la première fois, dans la grande salle d’exposition attenante à l’Office du tourisme. Cet espace plus vaste nous permettra de présenter l’ensemble de nos produits textiles en wax, bijoux, statuettes, épices, accessoires, objets artisanaux et créations africaines variées. .

Office du tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 02 03 31 denisebousquet@hotmail.fr

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English : Vente de produits artisanaux éthiques et solidaires

L’événement Vente de produits artisanaux éthiques et solidaires Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I