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Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille, Tiers lieu Sol’adour, Riscle

jeudi 17 septembre 2026 · Tiers lieu Sol'adour · Riscle

Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille, Tiers lieu Sol’adour, Riscle

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Tiers lieu Sol'adour
Adresse
Riscle, Ehpad Bel Adour
Ville
32400 Riscle
Département
Gers
Tarif
Entrée libre, pendant les horaires d'ouverture de la Médiathèque

Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille Jeudi 17 septembre, 18h00 Tiers lieu Sol’adour Gers

Entrée libre, pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Deux associations Alavetz seront à nos côté dans l’organisation de cet évènement.
*** assodiations Sol’Adour et Alavetz ***

Tiers lieu Sol’adour Riscle, Ehpad Bel Adour Riscle 32400 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.media@mairiederiscle.fr »}]
L’artiste est Arnaud Cance, conteur bilingue (occitan – français), qui cuisine une « soupe à l’oignon » devant les spectateurs. occitan conteur

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