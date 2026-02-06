Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille, Tiers lieu Sol’adour, Riscle
jeudi 17 septembre 2026 · Tiers lieu Sol'adour · Riscle
Informations pratiques
Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille Jeudi 17 septembre, 18h00 Tiers lieu Sol’adour Gers
Entrée libre, pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Deux associations Alavetz seront à nos côté dans l’organisation de cet évènement.
*** assodiations Sol’Adour et Alavetz ***
Tiers lieu Sol’adour Riscle, Ehpad Bel Adour Riscle 32400 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.media@mairiederiscle.fr »}]
L’artiste est Arnaud Cance, conteur bilingue (occitan – français), qui cuisine une « soupe à l’oignon » devant les spectateurs. occitan conteur
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