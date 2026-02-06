Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille, Tiers lieu Sol’adour, Riscle

Informations pratiques

Festival “dire et lire à l’air” – Les Médiathèques en Vadrouille Jeudi 17 septembre, 18h00 Tiers lieu Sol’adour Gers

Entrée libre, pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Deux associations Alavetz seront à nos côté dans l’organisation de cet évènement.

*** assodiations Sol’Adour et Alavetz ***

Tiers lieu Sol’adour Riscle, Ehpad Bel Adour Riscle 32400 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.media@mairiederiscle.fr »}]

L’artiste est Arnaud Cance, conteur bilingue (occitan – français), qui cuisine une « soupe à l’oignon » devant les spectateurs. occitan conteur