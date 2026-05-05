Les Promeneurs-euses DU DÉ, Médiathèque de Riscle, Riscle

Les Promeneurs-euses DU DÉ Mercredi 21 octobre, 20h00 Médiathèque de Riscle Gers

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00

Envie de jouer, de rire et de partager un bon moment ?

En famille ou entre amis, venez profiter d’un temps convivial autour des jeux de société ! La Médiathèque met à votre disposition une belle sélection de jeux pour tous les goûts et tous les âges.

Et ce n’est pas tout…

Apportez vos jeux préférés et faites-les découvrir aux autres participants ! Qui sait, vous pourriez bien créer de nouvelles passions autour de la table.

Bonne humeur, défis et fous rires garantis ! On vous attend pour jouer ensemble !

_________________________________________________

Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous

Merci de vous inscrire pour nous permettre une meilleure organisation !

Médiathèque de Riscle place de la libération 32400 RISCLE Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-promeneurs-euses-du-de-1775656074 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/les-promeneurs-euses-du-de-1775656074 »}]

Venez partager une soirée autour de Jeux de Société en famille ou entre amis ! jeux ludique