Les Promeneurs-euses DU DÉ, Médiathèque de Riscle, Riscle
Les Promeneurs-euses DU DÉ, Médiathèque de Riscle, Riscle mercredi 21 octobre 2026.
Les Promeneurs-euses DU DÉ Mercredi 21 octobre, 20h00 Médiathèque de Riscle Gers
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T23:30:00+02:00
Envie de jouer, de rire et de partager un bon moment ?
En famille ou entre amis, venez profiter d’un temps convivial autour des jeux de société ! La Médiathèque met à votre disposition une belle sélection de jeux pour tous les goûts et tous les âges.
Et ce n’est pas tout…
Apportez vos jeux préférés et faites-les découvrir aux autres participants ! Qui sait, vous pourriez bien créer de nouvelles passions autour de la table.
Bonne humeur, défis et fous rires garantis ! On vous attend pour jouer ensemble !
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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous
Merci de vous inscrire pour nous permettre une meilleure organisation !
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Venez partager une soirée autour de Jeux de Société en famille ou entre amis ! jeux ludique
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