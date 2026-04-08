Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ?

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Why the Eye ? est un quatuor masqué formé autour d’instruments D.I.Y. Leur premier album éponyme est sorti en 2017 sur les labels Plynt & Ångström. Leur musique tribale-noisy-expérimentale ébranle les corps en transe et garanti un résultat low-fi et velu !

Why the Eye ? est un quatuor masqué formé autour d’instruments D.I.Y. Leur premier album éponyme est sorti en 2017 sur les labels Plynt & Ångström. Leur musique tribale-noisy-expérimentale ébranle les corps en transe et garanti un résultat low-fi et velu !

Why the eye ? s’est formé à Bruxelles en 2013 autour des instruments créés par DjP. Le quatuor aux masques étranges et poilus délivre une musique hypnotique et brute qu’ils qualifient de Techno Préhistorique . Les teintes particulières des instruments faits maison et les rythmes obsédants joués sans programmations, font des Lives de wte? une expérience sauvage et organique pour le public. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why the Eye? is a masked quartet formed around D.I.Y. instruments. Their self-titled debut album was released in 2017 on the Plynt & Ångström labels. Their tribal-noisy-experimental music shakes bodies into a trance and guarantees a low-fi, hairy result!

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ? Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental