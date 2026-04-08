FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ? Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ? Mont Lozère et Goulet samedi 16 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ?
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Why the Eye ? est un quatuor masqué formé autour d’instruments D.I.Y. Leur premier album éponyme est sorti en 2017 sur les labels Plynt & Ångström. Leur musique tribale-noisy-expérimentale ébranle les corps en transe et garanti un résultat low-fi et velu !
Why the Eye ? est un quatuor masqué formé autour d’instruments D.I.Y. Leur premier album éponyme est sorti en 2017 sur les labels Plynt & Ångström. Leur musique tribale-noisy-expérimentale ébranle les corps en transe et garanti un résultat low-fi et velu !
Why the eye ? s’est formé à Bruxelles en 2013 autour des instruments créés par DjP. Le quatuor aux masques étranges et poilus délivre une musique hypnotique et brute qu’ils qualifient de Techno Préhistorique . Les teintes particulières des instruments faits maison et les rythmes obsédants joués sans programmations, font des Lives de wte? une expérience sauvage et organique pour le public. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Why the Eye? is a masked quartet formed around D.I.Y. instruments. Their self-titled debut album was released in 2017 on the Plynt & Ångström labels. Their tribal-noisy-experimental music shakes bodies into a trance and guarantees a low-fi, hairy result!
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 WHY THE EYE ? Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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