TROC PLANTES place entre la pharmacie et l’office de Mont Lozère et Goulet
TROC PLANTES place entre la pharmacie et l’office de Mont Lozère et Goulet dimanche 3 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
TROC PLANTES
place entre la pharmacie et l’office de bagnols les bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le foyer rural organise son premier troc de plantes dimanche 3 mai dès 8h30. L’occasion idéale pour échanger vos boutures et vos meilleurs conseils de jardinage. Venez nombreux avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur !
Le foyer rural organise son premier troc de plantes dimanche 3 mai dès 8h30. L’occasion idéale pour échanger vos boutures et vos meilleurs conseils de jardinage. Venez nombreux avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur ! .
place entre la pharmacie et l’office de bagnols les bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer Rural is organizing its first plant swap on Sunday May 3, starting at 8:30 am. The perfect opportunity to exchange cuttings and gardening tips. Come along with your seeds, plants and good humour!
L’événement TROC PLANTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet 20 avril 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026