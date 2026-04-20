TROC PLANTES place entre la pharmacie et l’office de Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

TROC PLANTES

place entre la pharmacie et l’office de bagnols les bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le foyer rural organise son premier troc de plantes dimanche 3 mai dès 8h30. L’occasion idéale pour échanger vos boutures et vos meilleurs conseils de jardinage. Venez nombreux avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur !

Le foyer rural organise son premier troc de plantes dimanche 3 mai dès 8h30. L’occasion idéale pour échanger vos boutures et vos meilleurs conseils de jardinage. Venez nombreux avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur ! .

place entre la pharmacie et l’office de bagnols les bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85

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English :

The Foyer Rural is organizing its first plant swap on Sunday May 3, starting at 8:30 am. The perfect opportunity to exchange cuttings and gardening tips. Come along with your seeds, plants and good humour!

L’événement TROC PLANTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT Mont Lozere