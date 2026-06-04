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Festival d’orgue 2026 Argoules

Festival d’orgue 2026 Argoules jeudi 4 juin 2026.

Ville : 80120 Argoules

Département : Somme

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10

Argoules

Festival d’orgue 2026

Argoules Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-04 2026-06-21 2026-07-05 2026-08-29

21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.
04/07 Conférence-concert David Titterington
05/07 Conférence-concert Jean-Baptiste Robin
29/08 Concert Pascal Lefrançois et Sophie Pattey
Organisé par l’association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires.
21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.
04/07 Conférence-concert David Titterington
05/07 Conférence-concert Jean-Baptiste Robin
29/08 Concert Pascal Lefrançois et Sophie Pattey
Organisé par l’association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires.   .

Argoules 80120 Somme Hauts-de-France  

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English :

21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.
04/07 Conference-concert David Titterington
05/07 Lecture-concert Jean-Baptiste Robin
29/08 Concert Pascal Lefrançois and Sophie Pattey
Organized by the Association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires.

L’événement Festival d’orgue 2026 Argoules a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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