Argoules

Festival d’orgue 2026

Argoules Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-21 2026-07-05 2026-08-29

21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.

04/07 Conférence-concert David Titterington

05/07 Conférence-concert Jean-Baptiste Robin

29/08 Concert Pascal Lefrançois et Sophie Pattey

Organisé par l’association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires.

21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.

04/07 Conférence-concert David Titterington

05/07 Conférence-concert Jean-Baptiste Robin

29/08 Concert Pascal Lefrançois et Sophie Pattey

Organisé par l’association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires. .

Argoules 80120 Somme Hauts-de-France

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English :

21/06 Concert Choeurs Albert Laurent et Voix Amies.

04/07 Conference-concert David Titterington

05/07 Lecture-concert Jean-Baptiste Robin

29/08 Concert Pascal Lefrançois and Sophie Pattey

Organized by the Association des amis de l’orgue de l’Abbaye de Valloires.

L’événement Festival d’orgue 2026 Argoules a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre