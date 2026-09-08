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AGENDA · Moulins

Festival d’Orgues Variations Moulins

dimanche 4 octobre 2026 · Moulins

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Cathédrale de Moulins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Festival d’Orgues Variations

Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Les orgues résonneront à la Cathédrale de Moulins, avec une programmation riche et variée.
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Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06  droyalexis@gmail.com

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English :

The organs will ring out at Moulins Cathedral, featuring a rich and varied program.

L’événement Festival d’Orgues Variations Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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