Festival d’Orgues Variations Moulins
dimanche 4 octobre 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Festival d’Orgues Variations
Cathédrale de Moulins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Les orgues résonneront à la Cathédrale de Moulins, avec une programmation riche et variée.
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Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06 droyalexis@gmail.com
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English :
The organs will ring out at Moulins Cathedral, featuring a rich and varied program.
L’événement Festival d’Orgues Variations Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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