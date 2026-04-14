Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé

Azay-le-Brûlé

Festival Drôl’Express

Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de cette édition

10h et 11H Spectacle 6 mois 6ans Mila charabia de la cie La Part Belle Compagnie

14H30 Troupe ados de la Bibliothèque de La Foye Monjault Une bouteille à la mer

15H30 Les enfants Terribles (troupe enfants de cie Les Expl’Orateurs)

17H15 La Grande ourse Oscar Fou Spectacle chansons espiègles et poétiques

18H45 Pulsation Dona Mezkal Un violoncelle, une guitare 2 voix

et aussi

Dj Cawole Boum Sauvaaaage !

Jeux, vélos rigolos, bibliothèque la ronde des mots, atelier marionnette.

Par la Cie des Expl’Orateurs .

Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75 mairie@azaylebrule.fr

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English : Festival Drôl’Express

L’événement Festival Drôl’Express Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre