Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé
Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé samedi 23 mai 2026.
Azay-le-Brûlé
Festival Drôl’Express
Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Au programme de cette édition
10h et 11H Spectacle 6 mois 6ans Mila charabia de la cie La Part Belle Compagnie
14H30 Troupe ados de la Bibliothèque de La Foye Monjault Une bouteille à la mer
15H30 Les enfants Terribles (troupe enfants de cie Les Expl’Orateurs)
17H15 La Grande ourse Oscar Fou Spectacle chansons espiègles et poétiques
18H45 Pulsation Dona Mezkal Un violoncelle, une guitare 2 voix
et aussi
Dj Cawole Boum Sauvaaaage !
Jeux, vélos rigolos, bibliothèque la ronde des mots, atelier marionnette.
Par la Cie des Expl’Orateurs .
Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75 mairie@azaylebrule.fr
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English : Festival Drôl’Express
L’événement Festival Drôl’Express Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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