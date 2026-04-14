Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé

Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé

Festival Drôl’Express Prieuré d’Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Prieuré d'Azay-le-Brûlé

Adresse : 38 Rue du Prieuré le Bourg

Ville : 79400 Azay-le-Brûlé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Azay-le-Brûlé

Festival Drôl’Express

Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Au programme de cette édition

10h et 11H Spectacle 6 mois 6ans Mila charabia de la cie La Part Belle Compagnie
14H30 Troupe ados de la Bibliothèque de La Foye Monjault Une bouteille à la mer
15H30 Les enfants Terribles (troupe enfants de cie Les Expl’Orateurs)
17H15 La Grande ourse Oscar Fou Spectacle chansons espiègles et poétiques
18H45 Pulsation Dona Mezkal Un violoncelle, une guitare 2 voix

et aussi
Dj Cawole Boum Sauvaaaage !

Jeux, vélos rigolos, bibliothèque la ronde des mots, atelier marionnette.

Par la Cie des Expl’Orateurs   .

Prieuré d’Azay-le-Brûlé 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75  mairie@azaylebrule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Drôl’Express

L’événement Festival Drôl’Express Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres)