Mai à Vélo Stand vélo Cour de la Mairie Azay-le-Brûlé
Mai à Vélo Stand vélo Cour de la Mairie Azay-le-Brûlé samedi 23 mai 2026.
Azay-le-Brûlé
Mai à Vélo Stand vélo
Cour de la Mairie 34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants
A l’occasion du Festival Drôl’Express .
Cour de la Mairie 34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
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English : Mai à Vélo Stand vélo
L’événement Mai à Vélo Stand vélo Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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