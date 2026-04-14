Mai à Vélo Stand vélo Cour de la Mairie Azay-le-Brûlé

Azay-le-Brûlé

Mai à Vélo Stand vélo

Cour de la Mairie 34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants

A l’occasion du Festival Drôl’Express .

Cour de la Mairie 34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Stand vélo

L’événement Mai à Vélo Stand vélo Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre