FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien
FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien samedi 22 août 2026.
Saint-Cyprien
FESTIVAL DU CERF VOLANT
Plage nord Boulevard Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
{ summary : Plongez dans l’univers du cerf-volant à la plage nord de Port-Cipriano démonstrations acrobatiques, vols synchronisés, créations artistiques, parcours ludiques et espace enfants. Événement gratuit, fun pour toute la famille. }
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Plage nord Boulevard Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Immerse yourself in the world of kites on the north beach of Port-Cipriano: acrobatic demonstrations, synchronized flights, artistic creations, interactive activities, and a kids’ area. Free event, fun for the whole family. }
L’événement FESTIVAL DU CERF VOLANT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN
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