Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien

FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien

FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien samedi 22 août 2026.

Lieu : Plage nord

Adresse : Boulevard Desnoyer

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

FESTIVAL DU CERF VOLANT

Plage nord Boulevard Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

{ summary : Plongez dans l’univers du cerf-volant à la plage nord de Port-Cipriano démonstrations acrobatiques, vols synchronisés, créations artistiques, parcours ludiques et espace enfants. Événement gratuit, fun pour toute la famille. }
  .

Plage nord Boulevard Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

{ summary : Immerse yourself in the world of kites on the north beach of Port-Cipriano: acrobatic demonstrations, synchronized flights, artistic creations, interactive activities, and a kids’ area. Free event, fun for the whole family. }

L’événement FESTIVAL DU CERF VOLANT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)