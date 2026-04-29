Festival du Chahut des Marais Place de l’Eglise de St Just des Marais Beauvais

Beauvais

Festival du Chahut des Marais

Place de l’Eglise de St Just des Marais 8 Rue de la Bergerette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai, après les 40 Berges, 2e édition du Chahut des Marais.

Moment convivial et festif organisé par Les Ateliers de la Bergerette. Visite de la plus ancienne ressourcerie de France, jeux et animations dans un cadre champêtre.

Conférences et concerts, buvette et restauration.

Bref de quoi passer une belle journée de partage !

Samedi 30 mai, après les 40 Berges, 2e édition du Chahut des Marais.

Moment convivial et festif organisé par Les Ateliers de la Bergerette. Visite de la plus ancienne ressourcerie de France, jeux et animations dans un cadre champêtre.

Conférences et concerts, buvette et restauration.

Bref de quoi passer une belle journée de partage ! .

Place de l’Eglise de St Just des Marais 8 Rue de la Bergerette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 48 26 74 contact@ateliers-bergerette.org

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English :

Saturday May 30, after the 40 Berges, 2nd edition of the Chahut des Marais.

A convivial and festive event organized by Les Ateliers de la Bergerette. Visit France’s oldest recycling center, with games and entertainment in a rural setting.

Conferences and concerts, refreshments and catering.

In short, a great day of sharing!

L’événement Festival du Chahut des Marais Beauvais a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis