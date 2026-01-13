FESTIVAL DU COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-24

Le Festival du Comminges s’impose comme l’un des grands événements de la saison musicale de la Région Midi-Pyrénées et vous promet un programme très riche.

Le répertoire s’offre à la musique sacrée en adéquation avec les lieux cultuels qui l’accueillent mais le Festival est également un fervent défenseur de la musique ancienne et baroque. Élargi à d’autres lieux, le Festival du Comminges ne résiste pas à s’ouvrir aux périodes classiques, romantiques jusqu’à des compositions contemporaines. .

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival du Comminges is one of the major events of the musical season in the Midi-Pyrénées region, and promises a rich program.

L’événement FESTIVAL DU COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE