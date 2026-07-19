Festival du Film de Culture Tibétaine Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Festival du Film de Culture Tibétaine

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Chamonix accueille le 3ème Festival du Film de Culture Tibétaine, un rendez-vous annuel consacré à la découverte du monde tibétain à travers le cinéma. À travers une sélection de films, documentaires et rencontres.

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Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 64 32 46 ffctibetaine@mailo.com

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English :

Chamonix is hosting the 3rd Tibetan Culture Film Festival, an annual event dedicated to exploring the Tibetan world through film. Through a selection of films, documentaries, and panel discussions.

L’événement Festival du Film de Culture Tibétaine Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc