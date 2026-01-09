Festival du Film De la Page à l’Image du Croisic Guérande Ciné Presqu’île Guérande

Informations pratiques

Guérande

Festival du Film De la Page à l’Image du Croisic Guérande

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

À l’occasion de sa 20ᵉ édition, le Festival du Film évolue et devient De la Page à l’Image Le Croisic Guérande.

Le festival investira les deux communes avec une programmation dédiée aux liens entre la littérature et le cinéma.

Cette nouvelle formule marque une étape importante dans l’histoire de l’événement et s’appuie sur un partenariat entre les villes du Croisic et de Guérande afin de renforcer son rayonnement et d’offrir au public une édition encore plus ambitieuse.

La programmation détaillée sera dévoilée prochainement. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire festivaldufilmducroisic@orange.fr

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English :

L’événement Festival du Film De la Page à l’Image du Croisic Guérande Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44