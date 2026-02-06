Festival du Film Francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains Brides-les-Bains

Cinéma le Doron Brides-les-Bains Savoie

Début : Vendredi 2026-09-30
fin : 2026-10-04

2026-09-30

Événement incontournable de la rentrée en Tarentaise !
Cinéma le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The must-attend back-to-school event in the Tarentaise region!

