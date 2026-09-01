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AGENDA · Roscoff

Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Sainte-Barbe · Roscoff

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Cinéma Sainte-Barbe
Adresse
14B Rue Yann d'Argent
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment

Cinéma Sainte-Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-24

9eme édition.
7 films documentaires pour comprendre les grands défis scientifiques et environnementaux d’aujourd’hui.
Des projections suivies de discussions avec des scientifiques, artistes et réalisateurs.
Toutes les projections et rencontres sont gratuites pour tous, à l’exception du film Amour Apocalypse (Jeudi 24/09) au tarif unique de 6 €.   .

Cinéma Sainte-Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment Roscoff a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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