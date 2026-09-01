Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment Cinéma Sainte-Barbe Roscoff
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Sainte-Barbe · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment
Cinéma Sainte-Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
9eme édition.
7 films documentaires pour comprendre les grands défis scientifiques et environnementaux d’aujourd’hui.
Des projections suivies de discussions avec des scientifiques, artistes et réalisateurs.
Toutes les projections et rencontres sont gratuites pour tous, à l’exception du film Amour Apocalypse (Jeudi 24/09) au tarif unique de 6 €. .
Cinéma Sainte-Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festival du Film scientifique Le Pourquoi du Comment Roscoff a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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