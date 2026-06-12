Festival du Haut Limousin Concert Fantaisies populaires avec Noémi Boutin et Jeanne Bleuse Ferme de Villefavard Villefavard
Festival du Haut Limousin Concert Fantaisies populaires avec Noémi Boutin et Jeanne Bleuse Ferme de Villefavard Villefavard dimanche 19 juillet 2026.
Villefavard
Festival du Haut Limousin Concert Fantaisies populaires avec Noémi Boutin et Jeanne Bleuse
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Noémi Boutin et Jeanne Bleuse nous offrent un voyage palpitant entre romantisme allemand, romance française et légendes espagnoles, hongroises ou tchèques. Leur escapade rend hommage à Fanny Hensel-Mendelssohn, Rita Strohl et Clara Schumann. Le duo révèle aussi des trésors savamment folkloriques de Falla, Bartók et Janácek, longtemps dépréciés pour avoir puisé dans les traditions populaires mêlant danses, contes et chants. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Concert Fantaisies populaires avec Noémi Boutin et Jeanne Bleuse
L’événement Festival du Haut Limousin Concert Fantaisies populaires avec Noémi Boutin et Jeanne Bleuse Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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