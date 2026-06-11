Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid Ferme de Villefavard Villefavard
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid Ferme de Villefavard Villefavard samedi 18 juillet 2026.
Villefavard
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une heure d’échanges avec la pianiste Célia Oneto Bensaid, autour de la création contemporaine et des compositeurs vivants. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid
L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid Villefavard a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin
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