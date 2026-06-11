Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid Ferme de Villefavard Villefavard samedi 18 juillet 2026.

Villefavard

Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une heure d’échanges avec la pianiste Célia Oneto Bensaid, autour de la création contemporaine et des compositeurs vivants. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid

L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Célia Oneto Bensaid Villefavard a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin