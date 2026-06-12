Festival du Haut Limousin Concert Philip Glass Echoes avec Célia Oneto Bensaid Ferme de Villefavard Villefavard samedi 18 juillet 2026.

Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert Philip Glass Echoes avec Célia Oneto Bensaid

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Avec ce programme, Célia Oneto Bensaid nous révèle toute la palette du maître du minimalisme pièces originales, transcriptions d’opéra et de cinéma, éclats hypnotiques et douceurs introspectives. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Concert Philip Glass Echoes avec Célia Oneto Bensaid

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Philip Glass Echoes avec Célia Oneto Bensaid Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin