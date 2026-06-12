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Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Église Saint-Martial Arnac-la-Poste

Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Église Saint-Martial Arnac-la-Poste

Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Église Saint-Martial Arnac-la-Poste vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Église Saint-Martial

Adresse : 10 Place de l'Église

Ville : 87160 Arnac-la-Poste

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 Tarif réduit

Arnac-la-Poste

Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand

Église Saint-Martial 10 Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Une soirée spéciale pour découvrir le dialogue intime entre une artiste émergente et sa professeure de musique. La Ferme de Villefavard et le Conservatoire de Musique et de Danse de Paris vous proposent une soirée exceptionnelle mêlant transmission et passion.   .

Église Saint-Martial 10 Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin

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