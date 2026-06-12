Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Église Saint-Martial Arnac-la-Poste
Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Église Saint-Martial Arnac-la-Poste vendredi 17 juillet 2026.
Arnac-la-Poste
Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand
Église Saint-Martial 10 Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Une soirée spéciale pour découvrir le dialogue intime entre une artiste émergente et sa professeure de musique. La Ferme de Villefavard et le Conservatoire de Musique et de Danse de Paris vous proposent une soirée exceptionnelle mêlant transmission et passion. .
Église Saint-Martial 10 Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand
L’événement Festival du Haut Limousin Concert Tremplin avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin