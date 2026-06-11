Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste vendredi 17 juillet 2026.
Arnac-la-Poste
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand
Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Une heure d’échanges avec les violonistes Stéphanie-Marie Degand et Iris Scialom, autour de la transmission de la musique. .
Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand
L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin