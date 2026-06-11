Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste vendredi 17 juillet 2026.

Arnac-la-Poste

Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand

Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Une heure d’échanges avec les violonistes Stéphanie-Marie Degand et Iris Scialom, autour de la transmission de la musique. .

Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand

L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Iris Scialom et Stéphanie-Marie Degand Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin