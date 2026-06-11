Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty Halles de Mortemart Mortemart samedi 11 juillet 2026.

Mortemart

Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty

Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une heure d’échanges avec Marianne Piketty, violoniste. .

Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty

L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty Mortemart a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin