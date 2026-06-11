Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty Halles de Mortemart Mortemart
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty Halles de Mortemart Mortemart samedi 11 juillet 2026.
Mortemart
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty
Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Une heure d’échanges avec Marianne Piketty, violoniste. .
Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty
L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec Marianne Piketty Mortemart a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin