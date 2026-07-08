Informations pratiques

Colmar

Festival du livre

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 19:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

La magie des mots, le plaisir de lire !

Pour sa 36e édition, le Salon du livre de Colmar a choisi un thème évocateur et profondément signifiant Au bonheur des mots .

Cette thématique n’est pas simplement un intitulé accrocheur, mais une véritable invitation à redécouvrir ce qui fait l’essence même de la littérature. Les mots, loin d’être de simples outils de communication, se révèlent être de puissants vecteurs d’émotions, des fenêtres ouvertes sur le monde et de véritables catalyseurs de transformation personnelle et collective. 0 .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 06 festivaldulivre@colmar.fr

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English :

The magic of words, the pleasure of reading!

L’événement Festival du livre Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar