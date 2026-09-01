Festival du livre du Haut Quercy – Trois générations, une colère Rencontre avec Laurine Roux autour de Trois fois la colère, lu par Laura Guitteny Camping du Port Creysse

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Creysse

Festival du livre du Haut Quercy – Trois générations, une colère Rencontre avec Laurine Roux autour de Trois fois la colère, lu par Laura Guitteny

Camping du Port 160 La Souleille Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Roman épique, Trois fois la colère nous plonge au temps des croisades, dans les replis d’une vallée alpine

Roman épique, Trois fois la colère nous plonge au temps des croisades, dans les replis d’une vallée alpine. Là, un seigneur fait régner la terreur. De l’un de ses nombreux viols naitront des triplés. Séparés à la naissance, ces trois descendants n’auront de cesse d’accomplir la vengeance. Un récit tempétueux, salué par le Prix des libraires 2026

Ils s’appellent Reine, Éphraïm et Mange-Ciel. Le roman de Laurine Roux nous embarque dès les premières lignes, pour suivre les destins entrelacés de ces trois enfants nés d’un viol. S’ils grandissent séparément, tenus dans l’ignorance de leur lien, ils se révéleront pourtant unis par une même soif de justice. Autour d’eux, la nature grandiose des Alpes, à la fois menace et refuge, qui renforce la poésie et la magie de ce récit orageux. À travers ces trois parcours, Laurine Roux explore des thèmes universels et actuels la domination masculine, la violence et sa transmission, la quête d’identité, la

tension entre justice et vengeance. Au-delà de l’épopée, c’est l’écriture de Laurine Roux qui emporte

immédiatement le lecteur. Une langue libre et imaginative, qui peut emprunter au parlé médiéval…tout en restant profondément contemporaine ! Une langue sensorielle, dense et évocatrice qui nous entraine dans un monde où la brutalité côtoie constamment la poésie. Un grand voyage

.

Camping du Port 160 La Souleille Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

The epic novel *Three Times the Anger* transports us to the era of the Crusades, deep within an Alpine valley

L’événement Festival du livre du Haut Quercy – Trois générations, une colère Rencontre avec Laurine Roux autour de Trois fois la colère, lu par Laura Guitteny Creysse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne