Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Quiz de gastronomie, dans le cadre du Festival du livre Gourmand .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions

L’événement Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux