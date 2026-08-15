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Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Quiz de gastronomie, dans le cadre du Festival du livre Gourmand   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions

L’événement Festival du Livre Gourmand Saveurs en questions Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux

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