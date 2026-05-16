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Festival du Nombril C’est pas du vélo Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Festival du Nombril C’est pas du vélo Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Festival du Nombril C’est pas du vélo Nombril du Monde Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.

Lieu : Nombril du Monde

Adresse : 7 rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril C’est pas du vélo

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Cie Monde à Part.
Raymond et Jeannie (accompagnés par Fausto leur complice musicien), rendent hommage à leur grand-père en célébrant ses exploits.

Un hommage qui nous emmène dans un univers tendre, baroque, nostalgique et déjanté !

Au détour du cyclisme, d’une passion, ils se débattent dans leur histoire familiale cabossée… le temps d’une prise de conscience ? Le moment capable de réparer et de soigner des fêlures ?

À partir de 6 ans   .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril C’est pas du vélo

L’événement Festival du Nombril C’est pas du vélo Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine

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