Festival du Nombril C’est pas du vélo Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Festival du Nombril C’est pas du vélo Nombril du Monde Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril C’est pas du vélo
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Cie Monde à Part.
Raymond et Jeannie (accompagnés par Fausto leur complice musicien), rendent hommage à leur grand-père en célébrant ses exploits.
Un hommage qui nous emmène dans un univers tendre, baroque, nostalgique et déjanté !
Au détour du cyclisme, d’une passion, ils se débattent dans leur histoire familiale cabossée… le temps d’une prise de conscience ? Le moment capable de réparer et de soigner des fêlures ?
À partir de 6 ans .
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril C’est pas du vélo
L’événement Festival du Nombril C’est pas du vélo Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine
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