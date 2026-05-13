Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Face aux arbres

Prieuré Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 12:00:00

fin : 2026-08-14 12:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Céline Cossard

C’est l’histoire d’un bébé qui tombe amoureux d’un frêne, d’un homme qui se souvient du marronnier, compagnon de ses jeux d’enfant… C’est l’histoire d’une femme, d’un sapin, d’un chêne perché au cœur de la forêt et d’un cèdre, arbre-monde…

5 histoires pour raconter notre relation aux arbres, pour décrire l’amitié qui peut naitre entre deux êtres aussi différents que l’humain, pressé et l’arbre immobile…

5 images en spirale, en feuille qui tombe, en écureuil qui fait des galipettes.

Ce spectacle est une expérience émouvante et immersive dans le monde des arbres.

Tout public à partir de 4 ans .

Prieuré Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Face aux arbres

L’événement Festival du Nombril Face aux arbres Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine