Festival du Nombril Le Grand Tribunal Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Le Grand Tribunal

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pendant ces trois jours de festival, un tribunal jugera Le Nombril du Monde , berceau des histoires, avec la plus grande intransigeance.

L’accusation dénonce

– Une divulgation de mensonges et autres balivernes en bande organisée ;

Yannick Jaulin (le chef du gang), des conteurs, l’association du Nombril, la population locale…

– Une manipulation poétique par la propagation d’histoires absurdes troublant la réalité.

– Une déformation volontaire de la vérité responsable de la contamination de l’imaginaire de la population sous prétexte de tradition orale et de liberté de raconter.

Le procès questionnera donc la place du mensonge et du merveilleux dans la société.

Au terme de ce procès, nous saurons si le Nombril est condamné au silence, afin que la réalité reprenne enfin ses droits. .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Le Grand Tribunal

L’événement Festival du Nombril Le Grand Tribunal Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine