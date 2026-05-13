Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Déraciné

Cour du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Myriam Gauthier

Déraciné, c’est une histoire de perdition et de retrouvailles. Deux femmes nous racontent comment elles partent travailler un matin, pour écrire un spectacle. Sur la route, elles percutent et déracinent un arbre. Elles décident alors de l’emmener au coeur de la forêt pour le replanter, mais elles se perdent… Est-ce le début d’un conte de fée ? D’une histoire sinistre ? D’une leçon de botanique ? Ou tout ça à la fois ?

Déraciné, c’est un road-trip à pied dans la forêt à la recherche d’une terre accueillante et d’une famille. C’est une histoire de malentendus, de mauvaise foi, d’émerveillement et de solidarité.

À partir de 8 ans .

Cour du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Déraciné

L’événement Festival du Nombril Déraciné Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine