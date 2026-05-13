Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 13:45:00

fin : 2026-08-15 14:45:00

Date(s) :

2026-08-15

Colette Migné

Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide.

Votre ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre.

Quand à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et épouvantait les hommes.

Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.

Public adulte mais fortement conseillé aux adolescents qui croient tout savoir. .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon

L’événement Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine